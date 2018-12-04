Приватизацию госимущества переведут в интернет

Приватизацию государственного и муниципального имущества хотят перевести исключительно в электронную форму. Соответствующий законопроект разработало и внесло на рассмотрение Госдумы Правительство, а 4 декабря документ планируется к рассмотрению на пленарном заседании.

В инициативе сказано, что продавать предложения о цене или приобретении имущества в запечатанных конвертах участники торгов больше не смогут. Будет, в частности, только открытая форма подачи таких предложений с помощью аукциона, конкурса (для акций АО, долей в уставном капитале ООО, объектов культурного наследия), через публичное предложение. А уведомление о победе на торгах будут направлять в день подведения итогов.

Сейчас, кстати, тоже есть возможность провести указанные виды продажи через Интернет. Но, в регионах ми муниципальных образованиях электронные торги проходят редко.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, по итогам 2016 года на электронных торгах субъектами Федерации реализовано 9 пакетов акций акционерных обществ из 107 проданных пакетов акций и 495 объектов иного имущества казны из проданных 26 122 объектов. В целом же договоры с электронными площадками заключены только 40% регионов.

«Субъектами Федерации практически не привлекаются независимые продавцы. В основном продажа осуществляется органами субъектов Российской Федерации в 72% случаев самостоятельно, при этом в случае привлечения продавцов продажу осуществляют созданные ими бюджетные учреждения и казенные предприятия. Таким образом, внесение изменений в Закон о приватизации в части установления возможности субъектов Российской Федерации привлекать юридических лиц из Перечня позволит распространить практику использования электронных приватизационных торгов на всей территории Российской Федерации с учетом имеющегося опыта на федеральном уровне», — утверждает Правительство.

Оно также подчёркивает, что предлагаемые изменения обусловлены, в том числе позицией Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“, согласно которой необходимо законодательное установление обязанности проведения торгов исключительно в электронной форме в рамках Закона о приватизации.