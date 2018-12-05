Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о частной встрече Путина 

Газета.Ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам пресс-секретаря, Путина и Фийона давно связывают дружеские отношения. Они занимали пост председателей правительства в одно и то же время.
"И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле.
Газета.Ru: последние новости
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко Захарова тремя словами охарактеризовала запрет Украины на въезд россиянам МИД: Украина перебрасывает наступательные компоненты "в шумовой завесе"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали условие прекращения военного положения33
Названо место начала третьей мировой войны175
Европа готовится бросить вызов России9
Киев потребовал срочной встречи с Москвой424
Наказание для России и другие события дня10
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
11:41
В Киеве назвали условие прекращения военного положения
В мире Украина
06:02
Любовницы Караченцова явились на Первый канал
Шоу-бизнес
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение