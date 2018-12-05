Песков рассказал о частной встрече Путина

По словам пресс-секретаря, Путина и Фийона давно связывают дружеские отношения. Они занимали пост председателей правительства в одно и то же время.

"И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле.