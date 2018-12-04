Песков рассказал о графике Путина

График президента РФ Владимира Путина немного сдвинут по времени, наибольшая активность у него начинается в 18.00-20.00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Как правило, такой график во всех министерствах, ведомствах, Белом доме. Как правило, меньше 10 часов рабочий день никто не работает. Это 12-13 часов, все на работе. Тем более президент любит сдвинутый рабочий график. Самая большая активность начинается в 6-8 часов вечера", — сказал Песков, фрагмент лекции которого размещен в Instagram.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о режиме дня президента, называл его "спортивным трудоголиком", так что даже если рабочий день затянулся за полночь, Путин все равно "и в бассейне плавает, и в спортзале занимается".