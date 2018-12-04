Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о графике Путина 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
График президента РФ Владимира Путина немного сдвинут по времени, наибольшая активность у него начинается в 18.00-20.00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как правило, такой график во всех министерствах, ведомствах, Белом доме. Как правило, меньше 10 часов рабочий день никто не работает. Это 12-13 часов, все на работе. Тем более президент любит сдвинутый рабочий график. Самая большая активность начинается в 6-8 часов вечера", — сказал Песков, фрагмент лекции которого размещен в Instagram.
Ранее Песков, отвечая на вопрос о режиме дня президента, называл его "спортивным трудоголиком", так что даже если рабочий день затянулся за полночь, Путин все равно "и в бассейне плавает, и в спортзале занимается".
Последние новости
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России
Дмитрий Песков , Владимир Путин , Политика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он утаптывает собеседника в споре моментально»475
Стало известно, куда «пропали» украинские катера354
Путин перестал говорить с Порошенко589
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ644
Украина предложила в ЕС новые санкции против РФ24
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение