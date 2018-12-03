Путин перестал говорить с Порошенко

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Стало известно, куда "пропали" украинские катера
Стало известно, куда "пропали" украинские катера

Почему Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко? 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Украины пожаловался, что не может поговорить со своим российским коллегой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговоров в ближайшее время не планируется.
На самом деле, единственно верным ответом на вопрос «Почему Путин не говорит с Порошенко» будет «потому что не хочет». А вот ответ на вопрос, почему он не хочет, может стать несколько более развернутым.
Несмотря на то, что Петр Порошенко приходил к власти в условиях антироссийской истерии на Украине, и всеми своими действиями в течение четырех с половиной лет пребывания на посту президента эту истерию поддерживал, никаких проблем в общении с Владимиром Путиным он при этом не испытывал. Несмотря на отсутствие официальных двусторонних визитов, невозможных в условиях, когда Россия признана на Украине «государством-агрессором», Путин и Порошенко регулярно общались по телефону, встречались в Минске и в других городах в ходе международных переговоров.
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Керченский инцидент как таковой, как и запрет на посещение Украины российскими мужчинами — тоже не повод прекратить общение. Путин — не Трамп для того, чтобы изображать неприступность из-за реальной или выдуманной «обиды».
Причина крайне проста и однозначна, и озвучена как Владимиром Путиным, так и Дмитрием Песковым. Это выборы.
«Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — заявил российский президент 28 ноября.
Порошенко — однозначная «хромая утка». Его чрезмерная международная активность, введение военного положения, попытки ускорить создание «единой поместной украинской церкви», обыски у священников УПЦ МП, бряцание оружие и вообще всем, что может бряцать — это предсмертные подёргивания и конвульсии политического трупа.
На Украине не существует электорального сценария, при котором Пётр Порошенко выигрывает выборы. Его задача-максимум — это набрать больше, чем Виктор Ющенко в 2010 году — 5,45%.
Политическая система Украины уже перестроилась в предвыборный режим. Наиболее прозорливые кандидаты уже сформировали штабы, кампания запущена.
В данной ситуации Пётр Порошенко — просто один из кандидатов, к тому же второго ряда. Общаться с ним для президента России совершенно незачем, а главное — не о чем.
Что бы ни сделал за оставшиеся месяцы Порошенко (а сделать можно много, все помнят «прощальный привет» от Барака Обамы, заложившего продолженную Дональдом Трампом традицию по высылке российских дипломатов), все это в любом случае будет ревизовано его последователем.
Пока что наиболее вероятным победителем на выборах является Юлия Тимошенко — её лидерство фиксируют те же социологические службы, что чуть менее пяти лет назад прочили победу Петру Порошенко. У Тимошенко выше антирейтинг, поэтому гипотетически она может уступить «тёмной лошадке» (кандидату с пока невысоким рейтингом), но и с отсутствующим заведомым неприятием со стороны граждан Украины.
Но это совершенно другой вопрос, не имеющий отношения к главному.
Возможна ли ситуация, в которой Путин всё-таки пойдёт на разговор с Порошенко? Очень маловероятно.
Гораздо эффективнее доносить позицию России до украинских граждан путём публичных заявлений. А если вдруг нужно будет что-то передать непосредственно украинскому пока ещё президенту, то это можно сделать при посредничестве Ангелы Меркель или Эмманюэля Макрона.
Президенту России не о чем говорить со списанным со счетов политическим трупом. Вот поэтому Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко.
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Виктор Ющенко , Дмитрий Песков , Барак Обама , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Политика , Видео , Статьи , Минск
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