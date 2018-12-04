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Путин примет участие в церемонии награждения лучших волонтеров России 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин 5 декабря, в международный день волонтера, примет участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России-2018", которая состоится в рамках Международного форума добровольцев во дворце спорта ЦСКА Арена.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Основные номинации, в которых будут отмечены активисты: "Общее дело", "Помощь детям", "Уверенные в будущем", "Рожденные помогать", "Вдохновленные искусством", "Оберегая сердцем".
В мероприятиях форума примут участие около 15 тысяч волонтеров из всех регионов России и 120 зарубежных стран.
6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера, Путин объявил 2018 год годом добровольца.
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