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В Кремле пропустили «предательство» Канта 

Lenta.ru + ещё 12 54 минуты назад
Фото: Shutterstock
В Кремле не слышали заявления главы штаба Балтийского флота Игоря Мухаметшина, который назвал философа Иммануила Канта предателем родины и призвал моряков не голосовать за присвоение его имени калининградскому аэропорту. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».
«Нет, не слышали», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Он отметил, что подобный накал вокруг голосования свидетельствует о том, что это «действительно волнующая всех тема».
Ранее в декабре Мухаметшин призвал всех «родных, близких, сестер, жен» военнослужащих проголосовать за присвоение аэропорту в Калининграде имени маршала Советского Союза Александра Василевского, потому что «негоже аэропорту носить имя чужестранца» Канта. В своем выступлении он также заявил, что философ якобы «унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру в университете».
26 ноября неизвестные облили краской памятник Канту, его могилу и мемориальную табличку на Ленинском проспекте, а также разбросали листовки с надписями «Кант предал русскую землю».
Голосование за имя для калининградского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России» завершилось 1 декабря. По предварительным данным, 49 100 голосов было отдано за императрицу Елизавету Петровну, 39 284 голоса — за Василевского, 39 018 — за Канта, 16 541 — за военачальника Ивана Черняховского.
Иммануил Кант родился и работал в Кенигсберге (бывшее название Калининграда). Он преподавал в Кенигсбергском университете. Похоронен у Кафедрального собора города.
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Иван Черняховский , Александр Василевский , Дмитрий Песков , Игорь Мухаметшин , Интерфакс , Политика
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