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В Совфеде прокомментировали заявление Трампа по разоружению 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Очередное высказывание президента США Дональда Трампа о необходимости разоружения воспринимается как некое ритуальное действо, хотелось бы серьезных предложений, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Трамп в понедельник написал в Twitter, что уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Это примерно как сказать России и Китаю: "Доброе утро, друзья!" При всем содержательном позитиве отдает ритуальностью и необязательностью. Хочется, чтобы столь значимые инициативы облекались в серьезную и стратегическую форму", — отметил Морозов.
В противном случае, по его словам, "они окончательно девальвируются и перестанут серьезно восприниматься". "А ответить пока придется также ритуально: хорошая идея. Ждем-с!" — заключил сенатор.
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Олег Морозов , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости , Политика , США
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