В Совфеде прокомментировали заявление Трампа по разоружению

Трамп в понедельник написал в Twitter, что уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином

"Это примерно как сказать России и Китаю: "Доброе утро, друзья!" При всем содержательном позитиве отдает ритуальностью и необязательностью. Хочется, чтобы столь значимые инициативы облекались в серьезную и стратегическую форму", — отметил Морозов.

В противном случае, по его словам, "они окончательно девальвируются и перестанут серьезно восприниматься". "А ответить пока придется также ритуально: хорошая идея. Ждем-с!" — заключил сенатор.