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Патрушев в Индии обсудил афгано-пакистанскую тему 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Нью-Дели консультации с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Как заявил Патрушев, между советами безопасности двух стран установились тесные доверительные отношения, а регулярные консультации и встречи проходят "на полях" многосторонних мероприятий. При этом секретарь Совбеза РФ пригласил своего индийского коллегу на юбилейную десятую конференцию высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В следующем году она пройдет в Уфе с 17 по 20 июня.
Сегодня в Дели Патрушев и Довал обсудили самый широкий круг вопросов двухсторонних отношений, региональной и международной безопасности. В частности, была затронута афгано-пакистанская тема и пути ее урегулирования. Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере атомной энергетики. В частности, вопросы напрямую связанные с функционированием атомной станции "Куданкулам". Как подчеркнул Патрушев, все необходимые решения по продолжению работы на площадке АЭС были приняты совместно с индийскими партнерами.
Также стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия по космической проблематике. Это касается совместных программ по пилотируемой космонавтике и использования космических технологий в экономике двух стран. Поднимались вопросы борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, а также противодействия наркопреступникам, которые все чаще используют криптовалюты.
Секретари Совбезов говорили о борьбе с терроризмом и информационной безопасности.
"Господин Довал, растущие угрозы в информационной сфере диктуют необходимость тесного взаимодействия наших стран", — заметил секретарь СБ РФ.
Сегодня вечером после завершения консультаций на уровне Совбезов планируется, что Патрушева примет премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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