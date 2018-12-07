Патрушев в Индии обсудил афгано-пакистанскую тему

Как заявил Патрушев, между советами безопасности двух стран установились тесные доверительные отношения, а регулярные консультации и встречи проходят "на полях" многосторонних мероприятий. При этом секретарь Совбеза РФ пригласил своего индийского коллегу на юбилейную десятую конференцию высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В следующем году она пройдет в Уфе с 17 по 20 июня.

Сегодня в Дели Патрушев и Довал обсудили самый широкий круг вопросов двухсторонних отношений, региональной и международной безопасности. В частности, была затронута афгано-пакистанская тема и пути ее урегулирования. Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере атомной энергетики. В частности, вопросы напрямую связанные с функционированием атомной станции "Куданкулам". Как подчеркнул Патрушев, все необходимые решения по продолжению работы на площадке АЭС были приняты совместно с индийскими партнерами.

Также стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия по космической проблематике. Это касается совместных программ по пилотируемой космонавтике и использования космических технологий в экономике двух стран. Поднимались вопросы борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, а также противодействия наркопреступникам, которые все чаще используют криптовалюты.

Секретари Совбезов говорили о борьбе с терроризмом и информационной безопасности.

"Господин Довал, растущие угрозы в информационной сфере диктуют необходимость тесного взаимодействия наших стран", — заметил секретарь СБ РФ.