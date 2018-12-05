Совет Федерации покинула сенатор с необычной прической

«Валентина Александровна была одним из ярких, инициативных, ответственных сенаторов, выполняла огромную ответственную работу как в верхней палате, так вела и большую общественную работу», — сказала Матвиенко, благодаря Валентину Петренко.

Председатель Совета Федерации напомнила, что Петренко организовала движение «Матери России» и уделяла большое внимание вопросам семьи и детства, работала с институтами по защите прав детей и прав человека. «Хочу напомнить один факт из ее биографии. В 1994 году за участие в операции по освобождению ростовских школьников из рук террористов была награждена орденом за личное мужество», — сказала Матвиенко.

Россиянам Петренко, в первую очередь, запомнилась своей необычной прической. Она была сенатором с 2001 года, работала в комитете СФ по социальной политике. В Совете Федерации ее сменил Валерий Усатюк.