Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет Федерации покинула сенатор с необычной прической 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Валентина Петренко работала в верхней палате парламента 17 последних лет  Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации после 17 лет работы в верхней палате парламента. Сегодня она попрощалась с коллегами, а спикеру Валентине Матвиенко подарила праздничную елку, передает «Интерфакс».
«Валентина Александровна была одним из ярких, инициативных, ответственных сенаторов, выполняла огромную ответственную работу как в верхней палате, так вела и большую общественную работу», — сказала Матвиенко, благодаря Валентину Петренко.
Председатель Совета Федерации напомнила, что Петренко организовала движение «Матери России» и уделяла большое внимание вопросам семьи и детства, работала с институтами по защите прав детей и прав человека. «Хочу напомнить один факт из ее биографии. В 1994 году за участие в операции по освобождению ростовских школьников из рук террористов была награждена орденом за личное мужество», — сказала Матвиенко.
Россиянам Петренко, в первую очередь, запомнилась своей необычной прической. Она была сенатором с 2001 года, работала в комитете СФ по социальной политике. В Совете Федерации ее сменил Валерий Усатюк.
BFM.RU: последние новости
Обзор инопрессы. Знание географии — залог успехов Путина Буш-старший будет похоронен рядом с супругой на территории библиотеки его имени в Техасе Погранслужба Украины уточнила, почему в страну не пускают россиянок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО нашло способ победить Россию в Крыму и Калининграде871
Словакия высылает российского дипломата1
Захарова объявила о решении по въезду украинцев в Россию248
Пока вы спали: Рынки накрыла паника
Станки и горячие девушки5
Видео
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес Другое
06:25
Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет
Армия Оружие
02:39
Москву накроют ледяные дожди
Погода Новости Москвы
00:08
Повалий высмеяли за нелепый вид
Шоу-бизнес
01:10
На Азове нашли ремесленную мастерскую XIV века
Наука Наука и техника
03:30
Названо три повода войны США и России
Армия
00:58
В Москве введен план «Перехват»
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
00:29
Пожилая супруга напугала Гогена Солнцева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение