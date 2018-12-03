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Додон поблагодарил власти России за амнистию для нелегалов из Молдавии 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил российское руководство за «миграционную амнистию» для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Выражаю благодарность российскому руководству за конкретные шаги по выполнению договорённости, достигнутой с президентом России Владимиром Путиным… Теперь у граждан Молдавии, которые по ряду причин нарушили миграционное законодательство России, эти нарушения могут быть аннулированы, если они покинут территорию России в январе-феврале 2019 года и вернутся в Россию не ранее марта будущего года», — написал он.
По мнению Додона, данный шаг говорит об открытости и высокой заинтересованности российского руководства в оказании помощи гражданам Молдавии и в развитии стратегического партнёрства между странами.
Ранее в МВД объявили о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России.
В ноябре Додон беседе с газетой «Известия» отметил наличие «позитивной динамики» в российско-молдавских отношениях
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Комментарии1
Игорь Додон , Владимир Путин , МВД , газета "Известия" , Политика , СНГ , Молдова
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