Додон поблагодарил власти России за амнистию для нелегалов из Молдавии

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Выражаю благодарность российскому руководству за конкретные шаги по выполнению договорённости, достигнутой с президентом России Владимиром Путиным… Теперь у граждан Молдавии, которые по ряду причин нарушили миграционное законодательство России, эти нарушения могут быть аннулированы, если они покинут территорию России в январе-феврале 2019 года и вернутся в Россию не ранее марта будущего года», — написал он.

По мнению Додона, данный шаг говорит об открытости и высокой заинтересованности российского руководства в оказании помощи гражданам Молдавии и в развитии стратегического партнёрства между странами.

Ранее в МВД объявили о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России.