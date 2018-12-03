Традиционного послания Путина не будет

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Послания президента Федеральному собранию в этом году не будет 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному посланию в этом году не запланировано, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В этом году не будет", — сказал Песков.
Глава государства обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
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Президент, как правило, обращается к Федеральному собранию в конце года, но в 2017 году послание не было оглашено, мероприятие было перенесено на март 2018 года. Тогда президент помимо социально-экономической обстановки значительное внимание уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.
Как правило, оглашение послания проходит в Кремле, однако в марте 2018 года Путин выступил с обращением в Манеже. Эта площадка была выбрана в связи с тем, что состав приглашенных был расширен, к тому же в ходе выступления президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.
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Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Политика , Видео
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