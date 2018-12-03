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Путин не собирается пока говорить с Порошенко 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует общаться с украинским лидером Петром Порошенко. Не говорили лидеры и после инцидента с нарушением украинскими кораблями госграницы РФ.
"Действительно, до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было", — подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы Украины о том, что до российская сторона пока что не ответила на запрос разговора на высшем уровне в любом формате.
"В настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется", — сообщил Песков.
На вопрос о том, насколько необходима сейчас встреча в "нормандском формате", представитель Кремля напомнил, что "нормандский формат занимается вопросами минских договоренностей". "Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", — заметил он.
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Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Путин , Политика
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