В МИД объяснили введение Киевом военного положения

Мария Захарова. Введение военного положения Киевом — это ширма, за которой скрывается план по организации очередной провокации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России

"Военное положение — это камуфляж, ширма, за которой режим (президента Украины Петра) Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию. Причем все это вновь, как мы предполагаем, будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой "российской агрессии", — сказала Захарова на брифинге.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины , которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.