Передача Исаакия РПЦ рассорила политиков

Глава городского законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров призвал местные власти больше «не размазывать сопли по щекам», а выполнить решение двухгодичной давности и передать крупнейший собор города РПЦ. Сама лексика обращения свидетельствует о том, что представители Закса (во всяком случае, консервативная его часть) настроены решительно. Проблема, однако, в том, что такое требование ставит врио губернатора Александра Беглова в очень двусмысленное положение. Он и так прилагает значительные усилия для того, чтобы заручиться поддержкой или хотя бы обеспечить нейтралитет разных политических сил города на Неве. А спикер Закса предлагает ему фактически разрушить любые отношения с так называемой либеральной частью местного истеблишмента, которая не так давно просто встала на дыбы против передачи Исаакиевского собора церкви.

Сама идея передачи собора клерикалам спровоцировала многочисленные протестные акции. И, как у нас водится, собор стал лишь очередным оперативным поводом для консолидации всех недовольных. Более того, акции стали серьёзным ударом по престижу и позициям губернатора Полтавченко. Тогда впервые по-настоящему и громко заговорили о его возможном преждевременном уходе с поста. Более того, когда его самого пригласили принять участие в таких выступлениях, губернатор заявил: «Душу свою бессмертную поберечь хочу». Чем немало шокировал опять-таки интеллигентские круги Питера.

И, тем не менее, несмотря на свою нарочитую религиозность, Георгий Полтавченко так и не рискнул исполнить своё же решение. И собор остался как бы на нейтральной полосе, хотя директор расположенного в нём музея поспешил уволиться. Либералы объявили такую паузу своей победой. К ним на подмогу подтянулись и громкоголосые выходцы из культурной столицы, включая вездесущую Собчак. Потом раскопали в анналах, что при царе батюшки собор находился на балансе города. Да и теперь самой церкви было бы накладно поддерживать храм в идеальном порядке и проводить реставрацию.

Более того, как выясняется, резкая реакция Вячеслава Макарова, дерзнувшего по такому соборному случаю обозвать аппарат Смольного «импотентами», была спровоцирована письмом десяти депутатов городского законодательного собрания, требующих прежнее решение о передаче отметить. Макаров же уверен, что остальные сорок питерских избранников стеной встанут против такого святотатства.

Так что, демарш не последнего в городе политика фактически загоняет Беглова, старающегося сейчас осторожно идти по тонкому политическому льду, в угол. Любое решение по судьбе Исаакия ссорит его либо с либералами, либо с консерваторами. И, видимо, отмолчаться теперь не удастся.