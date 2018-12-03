Аксенов принял отставку министра ЖКХ Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении по собственному желанию министра ЖКХ Крыма Виталия Глотова. Документ опубликован на портале регионального правительства.

— Принять отставку Глотова Виталия Николаевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению, — говорится в документе.

Глотов проработал на своем посту чуть более полугода. Он был назначен министром 17 мая нынешнего года, имея достаточный опыт работы в отрасли. Прежде чем стать министром, Виталий Глотов, трудился заместителем директора ГУП РК "Вода Крыма". А в 2006-2009 годах работал в профильном министерстве Автономной Республики Крым.

30 ноября глава Крыма принял отставку министра экономического развития Крыма Натальи Чабан и ее первого заместителя Андрея Кулика. В сентябре уволился по собственному желанию министр транспорта РК Юрий Овсянников. Он проработал на своем посту около четырех месяцев.