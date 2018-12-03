American Conservative: Украина не стоит того, чтобы США рисковали ввязаться в войну с Россией

Из-за инцидента в Керченском проливе Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным . Однако, как считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, на этом фоне стоит задуматься над другим вопросом: а какое дело Америке до того, кто контролирует Керченский пролив и почему США позволяют себя постоянно втягивать в чужие конфликты?

Перед отъездом в Буэнос-Айрес на саммит G20 президент Дональд Трамп отменил свою запланированную встречу с Владимиром Путиным, объяснив это тем, что российские военные захватили и удерживают три украинских суда и их экипажи. Однако американский политик и публицист Патрик Бьюкенен задаётся вопросом, неужели это Путин спровоцировал столкновение на море в районе Керченского пролива, или провокатором был украинский президент Петр Порошенко

Как пишет Бьюкенен в статье для The American Conservative, в 2014 году, когда в результате переворота в Киеве был свергнут пророссийский режим, и при содействии США установлен пронатовский режим, Путин отделил от Украины и присоединил к России Крымский полуостров, где на протяжении столетий базируется российский Черноморский флот.

Вернув себе Крым , Россия сегодня занимает оба берега Керченского пролива. Азовское море по сути дела превратилось в российское озеро, подступы к которому контролирует Москва . Россия также начала вводить свои правила прохода судов через Керченский пролив. В частности, она заявила, что для получения разрешения на проход суда должны уведомлять её об этом за 48 часов. Украинские суда, в том числе военные корабли, тоже должны уведомлять российские власти, прежде чем пройти под Крымским мостом в Азовское море и далее в крупный порт Мариуполя.

В воскресенье два украинских артиллерийских катера и буксир, вышедшие из Одессы, вошли в территориальные воды у берегов Крыма и Керченского полуострова, которые Россия считает своими. Украинские суда не подчинились указанию русских остановиться. Российские военные корабли открыли по ним огонь и протаранили буксир. Три украинских моряка получили ранения. 24 члена экипажа были задержаны.

Москва утверждает, что Украина специально нарушила новые правила транзита, которые Киев ранее соблюдал, дабы создать этот инцидент. Путин, со своей стороны, попытался сгладить ситуацию, сказав, что это «пограничный инцидент, и не более того».

Почему приказ Порошенко о направлении боевых катеров в Азовское море, в котором он проигнорировал российские правила прохода пролива, является провокацией? Потому что Порошенко, чьи военные корабли и раньше проходили через Керченский пролив, не мог не знать, что он рискует, и что Россия может оказать сопротивление, — считает Бьюкенен.

По его мнению, показатели поддержки Порошенко существенно просели, и он понимает, что если он не сделает что-нибудь эффектное и сенсационное, у его партии не будет практически никаких шансов на мартовских выборах.

Сразу же после столкновения в проливе Порошенко ввёл военное положение во всех областях, которые граничат с Россией и с Чёрным морем, заявил, что Москва вполне может осуществить вторжение, потребовал от Запада ввести новые антироссийские санкции, призвал США выступить заодно с ним и отправился в поездку по армейским частям. Но некоторые представители Запада захотели ещё более решительно противостоять Путину.

Адриан Каратницкий из Атлантического совета призвал усилить американское военно-морское присутствие в Чёрном море, поставить на Украину зенитные и противокорабельные ракеты, ужесточить антироссийские санкции, пригрозить России исключением из системы международных банковских расчетов SWIFT и надавить на Европу, чтобы та отменила строительство трубопроводов «Северный поток — 2» и «Южный поток».

Однако, как заключает Бьюкенен, возникают другие вопросы: разве контроль над Керченским проливом — это дело США, какое отношение Америка имеет к этой ссоре, и почему американские стратеги хотят, чтобы мы предъявили претензии России из-за Крыма?