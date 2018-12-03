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Милонов хочет запретить обвинять котов в преступлениях 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил законодательно запретить обвинять котов в преступлениях и различных нарушениях. Таким образом он прокомментировал информацию о ряде случаев, произошедших в этом году, когда в судебных разбирательствах в качестве виновных выставляли четвероногих.
Народный избранник отметил, что коты не могут быть виновны в том, в чем их обвиняют.
«Это все равно, что обвинять оружие, что оно стреляет, но стреляет не оно, а стреляют люди», — цитирует Милонова АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что в России появился первый домик для уличных котов. Трёхкомнатный кото-коттедж открыли на берегу Балтийского моря в Калининградской области — в курортном городе Зеленоградск.
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Виталий Милонов , Госдума , АГН "Москва" , Политика
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