Милонов хочет запретить обвинять котов в преступлениях

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил законодательно запретить обвинять котов в преступлениях и различных нарушениях. Таким образом он прокомментировал информацию о ряде случаев, произошедших в этом году, когда в судебных разбирательствах в качестве виновных выставляли четвероногих.

Народный избранник отметил, что коты не могут быть виновны в том, в чем их обвиняют.

«Это все равно, что обвинять оружие, что оно стреляет, но стреляет не оно, а стреляют люди», — цитирует Милонова АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что в России появился первый домик для уличных котов. Трёхкомнатный кото-коттедж открыли на берегу Балтийского моря в Калининградской области — в курортном городе Зеленоградск.