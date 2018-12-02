Посольство России возмутило обращение СМИ Британии с журналистом из России

Российское посольство в Великобритании возмутилось публикацией в СМИ Великобритании личных данных журналистов Первого канала, снявших сюжет о британской "фабрике троллей", передает ТАСС

"Вызывает возмущение публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм", — заявили сотрудники посольства.

Дипломаты также отметили, что эта ситуация стала "частью общей кампании" властей страны, направленной на затруднение работы российских СМИ.

Ранее сообщалось, что страницу в фейсбуке журналиста Первого канала пытались взломать после сюжета о Британии.