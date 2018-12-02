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Посольство России возмутило обращение СМИ Британии с журналистом из России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российское посольство в Великобритании возмутилось публикацией в СМИ Великобритании личных данных журналистов Первого канала, снявших сюжет о британской "фабрике троллей", передает ТАСС.
"Вызывает возмущение публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм", — заявили сотрудники посольства.
Дипломаты также отметили, что эта ситуация стала "частью общей кампании" властей страны, направленной на затруднение работы российских СМИ.
Ранее сообщалось, что страницу в фейсбуке журналиста Первого канала пытались взломать после сюжета о Британии.
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ИТАР-ТАСС , Политика , В мире , Великобритания
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