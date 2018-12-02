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CNN назвал условие встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что российский лидер все же хочет провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, однако этого не случится, пока Москва не освободит задержанных недавно украинских моряков, сообщает телеканал CNN.
«Причиной, по которой Трамп заявил, что не станет встречаться с президентом Путиным, как раз и являлся украинский вопрос, а точнее то обстоятельство, что Россия похитила несколько украинских военнослужащих и кораблей неподалеку от Крыма», — заявил корреспондент канала Ник Робертсон, слова которого приводит ИноТВ.
«Нам известно, что российская сторона рассчитывала на несостоявшуюся встречу и хочет обсудить целый ряд вопросов — хотя бы соглашения о контроле над вооружениями. (…) А между тем, сегодня (в воскресенье, 2 декабря, — прим. ВЗГЛЯД) госсекретарь Майк Помпео заявил в беседе с [журналистом CNN] Вольфом Блитцером заявил, что этого не произойдет до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков», — добавил корреспондент CNN.
Ранее в воскресенье в Кремле заявили, что встреча лидеров России и США возможна в июне 2019 года на следующем саммите «двадцатки» (G20) в Японии, однако и для Москвы, и для Вашингтона важно найти возможность провести ее раньше.
Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, хотя краткая встреча на ногах все же состоялась. По оценке экспертов, на саммите «Большой двадцатки» Трамп оказался в изоляции.
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Ник Робертсон , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN , Политика , В мире , США , Москва
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