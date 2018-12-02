Кадыров оценил запрет Украины на въезд мужчин из России

«Петр Порошенко лишил украинцев Родины. Президент Украины думал, что закрыв для мужского населения России границу, нанесет удар по русским и другим народам нашей страны. Но на самом деле он сделал то, что не приходило в голову известным в истории человечества диктаторам», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров напомнил, что по официальным данным в России проживают более 2 млн украинцев. Он подчеркнул, что русских, родившихся и выросших на Украине, невозможно сосчитать.

«И вот Петр Порошенко лишил их права навешать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, пройтись по улицам родного города на Украине», — написал глава Чечни.

Он отметил, что, в отличие от Порошенко, российский президент «не поставил шлагбаум на пути этих граждан Украины, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование».

«Но Запад будет рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек», — заключил Кадыров.