Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах?

Президент России Владимир Путин поставил точку в разговорах о том, будет ли ответ на действия Украины, запретившей въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет вслед за собственноручно организованной провокацией в Черном море и введением военного положения в отдельных регионах.

Россия не только не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а даже, напротив, облегчит режим пребывания и получения гражданства, отметил Путин. Он подчеркнул, что Москва продолжит следить за развитием ситуации на Украине, ведь «нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна».

«Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», –заявил замглавы МИД статс-секретарь Григорий Карасин , добавив, что речь идет об облегчении самой процедуры, чтобы проще было получить разрешение на временное проживание и затем «перейти в гражданство».

«То, что Россия не отвечает зеркально — это совершенно правильно», — подчеркнул председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог-международник Федор Лукьянов

«Когда киевские власти делают очевидную глупость и ставят некие общеполитические интересы и интересы безопасности выше интересов людей, боже упаси, зеркально отвечать им тем же», — заявил он газете ВЗГЛЯД.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее также отмечал, что симметричный ответ Киеву был бы ошибкой. «Отвечать на эти вещи, особенно в „зеркальном“ виде, я считаю, неосмотрительно, потому что сразу же нанесем зримый ущерб не только жителям Украины, но и гражданам, которые у нас работают, имеют в России родственников. Мы не можем лишить людей возможности навещать могилы предков», — заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Будем надеяться, что эта логика и дальше будет развиваться. Облегчение получения гражданства для тех украинцев, которые не хотят жить в той системе, которая создалась у них на родине, это выгодно и правильно для России», — указал в свою очередь Лукьянов.

Однако прежде чем говорить о выгодах, стоит разобраться, зачем это нужно — неужели украинские иммигранты испытывают какие-то проблемы с переездом в Россию? Это и правда так — более того, порой они сталкиваются с откровенными издевательствами, как, например, бывший ополченец Донбасса Николай Трегуб. «Многие граждане Украины (политэмигранты, ополченцы и беженцы) действительно годами не могут легализовать свое пребывание на территории РФ. В итоге это приводит к нарушению российского миграционного законодательства и к последующей депортации чуть ли не прямо в руки СБУ », — отмечал ранее журналист, политэмигрант Алексей Нечаев в своем Facebook.

Так, есть трагический пример Марины Меньшиковой, покончившей с собой в украинской тюрьме после депортации из Крыма, или жительницы Донбасса и уроженки блокадного Ленинграда 82-летней Клавдии Мальцевой, которая с 2016 года живет у родственников в Москве и не может получить российский паспорт, а также множество других. В отдельных случаях, как это было с Николаем Трегубом, усилиями правозащитников, прессы и депутатов людей удается отстоять, однако так бывает далеко не всегда.

В связи с этим некоторые парламентарии и общественники неоднократно призывали в целях разрешения ситуации разработать и принять некий закон о репатриации, воспользовавшись, к примеру, опытом Израиля и Польши.

В июне на проблему обратил внимание и лично Владимир Путин. Отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, он призвал пойти по пути либерализации приобретения гражданства, а также поставил МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.

В МВД отреагировали незамедлительно — уже в июне замглавы ведомства Игорь Зубов заявил, что министерство собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины, а в конце октября Госдума приняла эти поправки в первом чтении.

Кроме того, в октябре Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики до 2025 года, подчеркнув, что теперь «многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты». Концепцию очень позитивно встретили члены Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, выразившие надежду, что она создаст более комфортные условия для переселения соотечественников из Украины и других стран СНГ в Россию.

Конечно, о полном преодолении проблемы говорить пока рано, ведь для внедрения новшеств нужно время. «Зная, как у нас все имплементируется, надо понимать, что одно дело — это заявление президента, и другое — когда люди, которые реально обращаются в миграционные органы и сталкиваются с нашей замечательной бюрократией», — подчеркнул Федор Лукьянов.

«Вообще это давно надо было сделать. Многие эксперты еще с начала кризиса говорили о том, что необходимо всячески стимулировать приток жителей Украины с тем, чтобы они приезжали работать и переселялись в Россию», — подчеркнул Федор Лукьянов, добавив, что у нас, к сожалению, крайне не хватает гибкости в реагировании на политические кризисы.

«Миграционная служба очень не любит делать никаких исключений и пытается унифицировать и, желательно, осложнить весь процесс с тем, чтобы он, не дай бог, не вышел из-под контроля. Есть общая установка регулировать и стараться ограничивать миграционный приток», — объяснил Лукьянов. «Такая логика в общем понятна и, наверное, правильна с точки зрения интересов национальной безопасности и так далее. Но как всегда ничего не надо доводить до абсурда, как у нас бывает. Нужно учитывать реальную ситуацию, разные обстоятельства как политические, так и культурно-демографические», — указал собеседник.

Однако курс на облегчение режима пребывания и получения гражданства взят и тщательно контролируется президентом. «Это в принципе правильный подход. Главное, чтобы он сохранялся и был последовательным. А какие там фортеля будет выкидывать Порошенко со своей командой — это их дело», — подчеркнул Лукьянов.

Однако для чего же все это нужно России? Помимо сугубо гуманистических причин — спасения людей, большинство из которых симпатизируют России и, по сути, являются частью того самого «русского мира», от гонений киевских властей — есть и рациональные. Как писала газета ВЗГЛЯД, приток мигрантов России необходим для преодоления демографических проблем.

«До того момента, как в трудоспособный возраст не войдет достаточно многочисленное поколение 2004–2014 годов рождения, Россия продолжит нуждаться в дополнительной рабочей силе. Особенно в сельском хозяйстве и крупных городах», — отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД доцент Института общественных наук РАНХиГС политолог Екатерина Шульман.

«Украина для нас — это уникальный источник потока людей, которые не создают для нашего общества никаких проблем, которые бывают связаны с иммиграций, но несут свой потенциал, вливаются в наш», — рассказал Федор Лукьянов. «Поскольку процесс иммиграции в любом случае происходит, любая страна заинтересована в том, чтобы он приносил больше людей схожего менталитета, культуры и тем более языка. Это редкая возможность регулировать эти потоки с тем, чтобы они приносили исключительно преимущества нашей стране, а не имели те издержки, которые могут быть связаны с притоком людей иной культуры, как мы видим сейчас, например, в Европе», — подчеркнул эксперт.

Киеву такой ответ Москвы особых проблем, конечно, не создаст, считает Лукьянов. «Это же не значит, что оттуда хлынет поток сейчас прямо», — объяснил он.

Да и постоянный отток населения за границу украинские власти не слишком волнует. Однако с чисто риторической точки зрения такое решение Путина для администрации Петра Порошенко все же довольно досадный факт. Ведь в очередной раз встает неприятный для Киева вопрос о потоке украинских мигрантов в Россию, масштабы которого там всячески пытаются занизить, куда более приветствуя переезд своих граждан в Польшу и прочие европейские страны.

Более того, обвинить Москву в том, что она своим ответом притесняет украинцев, тоже не удастся. Напротив, Путин в очередной раз продемонстрировал, что он четко разделяет Украину и ее жителей в целом с представителями киевских властей. «Концентрация на данном режиме, как источнике проблем, а не на Украине и на украинцах в целом — это, безусловно, правильно», — отметил Лукьянов, напомнив, что Путин накануне как раз говорил о «партии войны», контролирующей власть в Киеве.

В то же время эксперт уверен, что вряд ли стоит ожидать, что после возможного ухода Порошенко с президентского поста что-то изменится.