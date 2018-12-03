Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа

В Кремле назвали цель отмененной встречи Путина и Трампа

Целью несостоявшихся переговоров президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа было обсуждение предполагаемого выхода США из ДРСМД. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», — сказал Песков, выступая перед студентами МГИМО.

Представитель Кремля отметил, что последствия выхода США из договора «могут быть очень нехорошими».

По словам Пескова, выйдя из договора, США смогут размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, что будет означать экспансию НАТО в сторону российских границ.

«Если ракеты будут в Европе размещаться, то Россия вынуждена будет действовать для обеспечения паритета», — объяснил Песков.

По его словам, действовать в данном случае это «производить прицеливание на эти ракеты», что вернет Россию и Европу в «чудесные 70-е годы».

Он отметил, что для предотвращения опасной ситуации военного противостояния Россия пытается инициировать переговоры с американцами, но «пока взаимности не наблюдает».