Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа

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Стало известно, куда "пропали" украинские катера
Стало известно, куда "пропали" украинские катера

В Кремле назвали цель отмененной встречи Путина и Трампа 

Рамблер + ещё 101 1 час назад
Целью несостоявшихся переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было обсуждение предполагаемого выхода США из ДРСМД. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», — сказал Песков, выступая перед студентами МГИМО.
Представитель Кремля отметил, что последствия выхода США из договора «могут быть очень нехорошими».
По словам Пескова, выйдя из договора, США смогут размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, что будет означать экспансию НАТО в сторону российских границ.
«Если ракеты будут в Европе размещаться, то Россия вынуждена будет действовать для обеспечения паритета», — объяснил Песков.
По его словам, действовать в данном случае это «производить прицеливание на эти ракеты», что вернет Россию и Европу в «чудесные 70-е годы».
Он отметил, что для предотвращения опасной ситуации военного противостояния Россия пытается инициировать переговоры с американцами, но «пока взаимности не наблюдает».
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Дональд Трамп , Владимир Путин , МГИМО , НАТО , Политика , Видео
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