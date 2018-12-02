InfoResist (Украина): корабли ВМС пошли на Керчь, а раньше угрожали взорвать мост. Путин сделал громкое заявление на G20

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос возврата Украине захваченных военных кораблей и украинских моряков, напомнил о российских рыбаках, которые были захвачены украинской стороной в Азовском море.

«Что касается возврата кораблей, возврата моряков, то давайте вспомним рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований, вообще без всяких оснований», — сказал Путин в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Он напомнил, что Договор 2003 года предполагает, что там (в Азовском море) есть только 5-километровая зона в качестве территориальных вод, а все остальное море является общим, в том числе для хозяйственного использования. «Рыбаки-то не были даже в 5-километровой зоне. Взяли их, захватили и до сих пор там капитана держат без всяких на то оснований. Просто произвол», — подчеркнул Путин.

Касаясь задержания украинских кораблей и членов экипажей в Черном море, президент РФ сказал:

«Здесь пошли на явную провокацию. Мы же пропускали суда, в том числе и военные. 11 сентября подошел такой же караван украинских военных кораблей, заявили, что хотят пройти в Керченский пролив, им дали лоцмана и провели. И все — спокойненько они пошли в Мариуполь и Бердянск».

По его словам, после этого началось «толкание бортами» (кораблей), наши пограничники начали вытеснять украинские корабли только потому, что они пошли в Керчь, хотя при этом многократно публично говорили о том, что «мост собираются подорвать».

«Что делать нашим пограничникам? Они вынуждены были действовать соответствующим образом. На требования пограничников не подчиняются (украинские корабли), начали удирать в нейтральные воды. Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами. Так бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница», — заявил Путин.

Также Путин прокомментировал и возможность обмена захваченных моряков.

«Но сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах… Нам нужно оформить соответствующим образом, а там видно будет», — заявил он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен. Так называемый суд Симферополя арестовал украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Из-за произошедшего Рада ввела военное положение в ряде регионов Украины на 30 суток. Особый режим вводится в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией.