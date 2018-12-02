Пушков: Украина предложила Европе идеальный рецепт войны с Россией

В Берлине понимают, что такой «союзничек», как Украина, призывающая НАТО нарастить военное присутствие в Черном море, ввести новые антироссийские санкции и остановить «Северный поток — 2», может «играючи подвести под монастырь», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

« [Президент Украины Петр] Порошенко не унимается: теперь он призывает Германию увеличить военное присутствие в Черном море, принять новые санкции, остановить «Северный поток — 2». Идеальный рецепт для военного конфликта с Россией. В Берлине — в замешательстве: такой «союзничек» играючи подведет под монастырь», — написал Пушков в Twitter.

Порошенко не унимается: теперь он призывает ФРГ увеличить военное присутствие в Черном море, принять новые санкции, остановить Северный поток-2. Идеальный рецепт для военного конфликта с Россией. В Берлине — в замешательстве: такой «союзничек» играючи подведёт под монастырь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 December 2018

Сенатор также обратил внимание на недавние заявления бывшего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, призвавшего Берлин не позволить Украине втянуть страну в войну с Россией, и замечание канцлера ФРГ Ангелы Меркель украинским властям о необходимости вести себя умнее.

«Но Киев умнее вести себя не умеет, а умеет лишь вести себя агрессивнее. И в Берлине вновь осознали, чем чреват прием Украины в НАТО. Полезное прозрение», — добавил Пушков.

Добавим, что ранее в воскресенье Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил о якобы имеющихся у России планах захватить города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. В Госдуме такие утверждения объяснили «воспаленным воображением» украинского президента.