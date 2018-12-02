Косачев усомнился в работоспособности формата «Большой двадцатки»

Сенатор назвал G20 «саммитом двусторонок». Косачев считает, что мировым лидерам проще договариваться по определённым темам с конкретными странами, чем действовать в общих интересах.

«Удалось договориться по многим рабочим вопросам. Что, впрочем, не умаляет важности вопроса о том, насколько работоспособным сегодня является формат «двадцатки» в ситуации, когда Запад пока откровенно не готов обсуждать какие-то темы, которые бы оговаривали глобальные правила на условиях общего равенства и взаимовыгодной кооперации мировых держав», — отметил сенатор.

Так, в частности, Россия обозначила позицию по цифровой экономике, о необходимости начать адаптацию к ней рынков занятости, труда и образования. Страна предложила свои оценки ситуации в области продовольственной безопасности. По словам Лаврова, Россия как крупнейший производитель зерна играет всё более весомую роль в этих вопросах.

Также дипломат выразил удовлетворение тем, что на саммите удалось принять итоговую декларацию.