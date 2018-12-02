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Косачев усомнился в работоспособности формата «Большой двадцатки» 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев усомнился в работоспособности формата «Большой двадцатки». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Сенатор назвал G20 «саммитом двусторонок». Косачев считает, что мировым лидерам проще договариваться по определённым темам с конкретными странами, чем действовать в общих интересах.
Встречи Путина с лидерами Саудовской Аравии, Аргентины, Японии и Турции в рамках G20 он назвал дипломатически успешными.
«Удалось договориться по многим рабочим вопросам. Что, впрочем, не умаляет важности вопроса о том, насколько работоспособным сегодня является формат «двадцатки» в ситуации, когда Запад пока откровенно не готов обсуждать какие-то темы, которые бы оговаривали глобальные правила на условиях общего равенства и взаимовыгодной кооперации мировых держав», — отметил сенатор.
В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров рассказал, какие решения были приняты на саммите G20.
Так, в частности, Россия обозначила позицию по цифровой экономике, о необходимости начать адаптацию к ней рынков занятости, труда и образования. Страна предложила свои оценки ситуации в области продовольственной безопасности. По словам Лаврова, Россия как крупнейший производитель зерна играет всё более весомую роль в этих вопросах.
Также дипломат выразил удовлетворение тем, что на саммите удалось принять итоговую декларацию.
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Комментарии6
Сергей Лавров , Константин Косачев , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , Политика , Аргентина , Саудовская Аравия , Турция , Япония
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