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В Совфеде ответили на слова Порошенко о «плане России» 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о "плане" России по захвату украинских городов. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Порошенко является "фантазером и выдумщиком".
Он также добавил, что президент Украины "нагнетает страсти" для сохранения военного положения в стране.
Цеков подчеркнул, что Порошенко планирует сдвинуть проведение выборов на Украине.
Ранее в МИД России прокомментировали слова Порошенко о "планах России".
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Петр Порошенко , Сергей Цеков , МИД , Совет Федерации , Политика , Республика Крым
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