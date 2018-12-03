В Совфеде ответили на слова Порошенко о «плане России»

По его словам, Порошенко является "фантазером и выдумщиком".

Он также добавил, что президент Украины "нагнетает страсти" для сохранения военного положения в стране.

Цеков подчеркнул, что Порошенко планирует сдвинуть проведение выборов на Украине.