Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о "плане" России по захвату украинских городов. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Порошенко является "фантазером и выдумщиком".
Он также добавил, что президент Украины "нагнетает страсти" для сохранения военного положения в стране.
Цеков подчеркнул, что Порошенко планирует сдвинуть проведение выборов на Украине.
Ранее в МИД России прокомментировали слова Порошенко о "планах России".