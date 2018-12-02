Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров рассказал о перспективах диалога России и США 

РИА Новости + ещё 3 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия готова к нормализации диалога с США, как только к этому будут готовы американские коллеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обращался к помощнику президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову и подтвердил, что они хотели бы возобновить и нормализовать диалог". "Мы к этому готовы, как только к этому будут готовы наши коллеги", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".
На вопрос о том, состоялась ли на "двадцатке" встреча с госсекретарём США Майком Помпео, Лавров ответил: "Нет, естественно, я за ним не гонялся. Ко мне он не обращался".
"Если честно, даже не знаю, здесь он или нет, потому что не наблюдал в полном составе американскую делегацию", — добавил он.
Последние новости
Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю "Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко" Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно
Джон Болтон , Юрий Ушаков , Сергей Лавров , МИД , Политика , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД пояснили слова Путина о въезде украинцев322
Турция поплатилась за отказ от Ми-24148
Порошенко выдвинул России новые требования87
Нетаньяху вступился за русских472
«Украинские катера обстреляли в нейтральных водах»1247
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение