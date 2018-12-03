Биржи Европы открылись ростом в пределах 2,6% на результатах встречи лидеров США и Китая

МОСКВА , 3 дек — ПРАЙМ. Основные европейские биржи демонстрируют уверенную положительную динамику на открытии торгов в понедельник после того, как итоги прошедшей в выходные встречи лидеров США Китая в рамках саммита G20 способствовали росту рисковых настроений, при этом в лидерах роста находятся акции автопроизводителей региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 2%, до 7120,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,07%, до 5107,53 пункта, немецкий DAX — на 2,6%, до 11549,88 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли результаты встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. В свою очередь президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Трейдеры надеются, что временное перемирие в торговой войне между Вашингтоном и Пекином в итоге приведет к заключению полномасштабного соглашения и положит конец торговым противоречиям Китая и США, которые оказывают давление на экономики стран.