Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД рассказали, почему Россия не вводит ограничения на въезд украинцев 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, наоборот, облегчит режим их пребывания в РФ и получение российского гражданства, свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее украинский президент Петр Порошенко написал в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
"Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть", — сказал Карасин.
По его словам, речь идет о том, чтобы облегчить саму процедуру, чтобы люди проще могли получить разрешение на временное проживание, "потом перейти в гражданство".
Как заявил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе президент РФ, Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.
Граждане РФ в последние дни получают от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии. Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский, количество россиян, которые вернулись в Минск из-за недопуска в аэропортах Украины, с начала недели выросло до 144.
Последние новости
Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю "Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко" Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно
Комментарии
Петр Порошенко , Григорий Карасин , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Политика , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украинские катера обстреляли в нейтральных водах»588
Эрдоган предложил способ решения ЧП в Керченском проливе617
Названа перевернувшаяся на Транссибе военная техника207
В метро Москвы зверски изрезали женщину21
Россияне отреагировали на отказ Ротару выступать в России300
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение