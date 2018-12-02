В МИД рассказали, почему Россия не вводит ограничения на въезд украинцев

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, наоборот, облегчит режим их пребывания в РФ и получение российского гражданства, свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Ранее украинский президент Петр Порошенко написал в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть", — сказал Карасин.

По его словам, речь идет о том, чтобы облегчить саму процедуру, чтобы люди проще могли получить разрешение на временное проживание, "потом перейти в гражданство".

Как заявил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе президент РФ, Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.

Граждане РФ в последние дни получают от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии. Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский, количество россиян, которые вернулись в Минск из-за недопуска в аэропортах Украины, с начала недели выросло до 144.