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США намерены ввести вторую часть санкций против России по делу Скрипаля 

ТАСС + ещё 3 55 минут назад
Администрация США намеревается ввести второю часть санкций против России по делу Скрипаля. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель Госдепартамента.
"Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования [американского] законодательства", — отметил представитель Госдепартамента, говоря о Законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, который предписывает применить санкции.
Журналист раскрыл планы Британии по переезду Скрипалей
Первая часть санкций по делу Скрипаля была введена американской стороной 27 августа. Как заявил тогда Госдепартамент, если через 90 дней Москва не выполнит ряд критериев, то будут введены новые санкции. Однако отведенные законом 90 дней истекли, а администрация США пока не приняла никаких новых шагов.
Вторая часть санкций предусматривает, в частности, возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.
В Госдепартаменте отказались сообщить, на базе каких сведений или разведданных были сделаны однозначные выводы о причастности России к отравлению в британском Солсбери. В то же время власти США заявили, что не хотели бы прибегать к реализации второго этапа этих рестрикций — для этого Россия должна представить американской стороне убедительные заверения в том, что больше не будет нарушать положения международного права в области запрета химического оружия, а также должна допустить проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права.

Дело Скрипалей

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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Политика , Видео , В мире , Другое , США , Украина , Москва
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