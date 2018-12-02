Россия и Аргентина договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером Аргентины Маурисио Макри заявил о договоренностях между странами расширять координацию по борьбе с преступностью.

"Договорились расширять координацию с аргентинской стороной в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, незаконном производстве и обороте наркотиков", — сказал Путин.

По его словам, страны активно и плодотворно сотрудничают на международной арене. "Во многом наши позиции по этому направлению совпадают или очень близки", — заявил он.