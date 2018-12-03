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Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Вашингтон 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время краткого контакта в Буэнос-Айресе в ходе саммита «Большой двадцатки» не обсуждали возможный визит российского лидера в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не обсуждалась [возможность такого визита]», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, Трамп отменил полноценную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, хотя краткая встреча на ногах все же состоялась. По оценке экспертов, на саммите «Большой двадцатки» Трамп оказался в изоляции. Позже CNN назвал условие встречи лидеров России и США.
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Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN , ИТАР-ТАСС , Политика , Буэнос-Айрес , США
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