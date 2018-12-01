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Россия и Саудовская Аравия договорились мониторить нефтяной рынок 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Россия и Саудовская Аравия договорились мониторить ситуацию на рынке нефти и оперативно реагировать, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
"Теперь по поводу цен на нефть и наших договорённостей, да, у нас есть договорённость продлить наше соглашение. И вопрос, окончательной точки нет по поводу объемов. Но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать. И какая бы цифра окончательная не появилась при этом совместном решении, мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на неё реагировать", — заявил Путин.
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Владимир Путин , Политика , Саудовская Аравия
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