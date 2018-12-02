Путин «буквально на пальцах» объяснил Меркель и Макрону инцидент в Крыму

Президент России Владимир Путин подробно объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель суть недавних событий в Керченском проливе.

«Буквально на пальцах», — заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает RT.

Путин «показывал, как всё произошло, как эта провокация была задумана и как её попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты», — заявил министр.

По словам Лаврова, позиция российской стороны была изложена крайне доходчиво.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства России, Макрон и Меркель не продемонстрировали «какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах», чем те, которые были изложены Путиным.

25 ноября в районе Керченского пролива три украинских корабля нарушили границу России. На требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. Нарушители были задержаны.