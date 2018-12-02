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Путин «буквально на пальцах» объяснил Меркель и Макрону инцидент в Крыму 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Президент России Владимир Путин подробно объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель суть недавних событий в Керченском проливе.
Порошенко заявил о готовности встретиться в «нормандском формате»
«Буквально на пальцах», — заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает RT.
Путин «показывал, как всё произошло, как эта провокация была задумана и как её попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты», — заявил министр.
По словам Лаврова, позиция российской стороны была изложена крайне доходчиво.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства России, Макрон и Меркель не продемонстрировали «какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах», чем те, которые были изложены Путиным.
25 ноября в районе Керченского пролива три украинских корабля нарушили границу России. На требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. Нарушители были задержаны.
Комментарии97
Политика , Германия , Республика Крым , Франция
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