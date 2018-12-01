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Путин пообещал упрощение получения гражданства РФ для украинцев 

Rambler News Service + ещё 2 29 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин пообещал либерализовать режим получения российского гражданства украинцами. Об этом он заявил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.
«Нет, мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, более того, мы пойдём по пути либерализации пребывания украинцев на территории России и либерализации получения гражданства», — сказал Путин, отвечая на вопрос об ответных мерах в отношении граждан Украины на действия Киева.
Ранее Украина ввела запрет на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Киев связал эти меры с инцидентом в Черном море.
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Владимир Путин , Политика , Общество , Буэнос-Айрес
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