Путин пообещал упрощение получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин пообещал либерализовать режим получения российского гражданства украинцами. Об этом он заявил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе

«Нет, мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, более того, мы пойдём по пути либерализации пребывания украинцев на территории России и либерализации получения гражданства», — сказал Путин, отвечая на вопрос об ответных мерах в отношении граждан Украины на действия Киева.

Ранее Украина ввела запрет на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Киев связал эти меры с инцидентом в Черном море.