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Путин прокомментировал итоговую декларацию саммита G20 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Итоговая декларация саммита G20 отражает настрой государств на дальнейшую совместную работу ради экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В итоговой декларации, принятой на саммите, отражены приоритеты, вокруг которых строилась работа аргентинского председательства в уходящем году. Важно, что государства "двадцатки" выразили общий настрой на дальнейшую скоординированную работу по обеспечению устойчивого глобального экономического роста, повышению стабильности международных финансов, развитию многосторонней торговой системы, в основе которой должна оставаться ВТО", — сказал Путин журналистам по итогам российско-аргентинских переговоров.
Российский лидер отметил, что на переговорах с аргентинским коллегой Маурисио Макри обсудил ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные темы.
"У нас состоялась действительно очень содержательная беседа и с глазу на глаз в узком составе, и в расширенном формате", — сказал Путин.
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Владимир Путин , ВТО , Политика
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