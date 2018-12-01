Путин впервые прокомментировал решение Трампа не встречаться на G20

«Жаль, что нам [с Трампом] не удаётся провести полноформатную встречу, полагаю, она давно назрела. Надеюсь, эти встречи всё же состоятся, когда американская сторона к этому будет готова», — отметил российский лидер в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Он также добавил, что не думает, что Трамп "чего-то опасается".

"Это опытный и взрослый человек", — отметил Путин.

Он также рассказал о разговоре с президентом США "на ногах", в ходе которого Путин ответил на вопросы Трампа касательно инцидента в Черном море

"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, но, во всяком случае, … я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — сказал президент.