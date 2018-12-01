Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин впервые прокомментировал решение Трампа не встречаться на G20 

Рамблер 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал решение американского коллеги Дональда Трампа отменить ранее запланированную встречу в рамках саммита G20.
«Жаль, что нам [с Трампом] не удаётся провести полноформатную встречу, полагаю, она давно назрела. Надеюсь, эти встречи всё же состоятся, когда американская сторона к этому будет готова», — отметил российский лидер в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
Раскрыты подробности "керченских переговоров" на G20
Он также добавил, что не думает, что Трамп "чего-то опасается".
"Это опытный и взрослый человек", — отметил Путин.
Он также рассказал о разговоре с президентом США "на ногах", в ходе которого Путин ответил на вопросы Трампа касательно инцидента в Черном море
"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, но, во всяком случае, … я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — сказал президент.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине из-за событий в Керченском проливе. Встреча была отменена после консультаций с госсекретарем США Майком Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой департамента Белого дома Джоном Френсисом Келли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и США в Аргентине проведут переговоры «на ногах», однако Белый дом отверг эту возможность.
Комментарии34
Дмитрий Песков , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Политика , Видео , Буэнос-Айрес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван единственный способ решить керченский конфликт296
Раскрыты подробности «керченских переговоров» на G201015
Вид «пьяной и веселой» дознавательницы взбесил насильников243
США решили связаться с Кремлем804
В России ответили Меркель на «мешающий» судам Крымский мост746
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение