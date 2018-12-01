Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал решение американского коллеги Дональда Трампа отменить ранее запланированную встречу в рамках саммита G20.
«Жаль, что нам [с Трампом] не удаётся провести полноформатную встречу, полагаю, она давно назрела. Надеюсь, эти встречи всё же состоятся, когда американская сторона к этому будет готова», — отметил российский лидер в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
Он также добавил, что не думает, что Трамп "чего-то опасается".
"Это опытный и взрослый человек", — отметил Путин.
Он также рассказал о разговоре с президентом США "на ногах", в ходе которого Путин ответил на вопросы Трампа касательно инцидента в Черном море
"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, но, во всяком случае, … я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — сказал президент.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине из-за событий в Керченском проливе. Встреча была отменена после консультаций с госсекретарем США Майком Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой департамента Белого дома Джоном Френсисом Келли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и США в Аргентине проведут переговоры «на ногах», однако Белый дом отверг эту возможность.