Песков сообщил о краткой беседе Трампа и Путина на G20

Ранее Трамп заявил, что находит нынешнее время не подходящим для встречи с Путиным, подчеркнув, что она обязательно произойдет «в надлежащее время». Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия инициировать контакт с главой США, заявил, что согласованную встречу принял решение отложить Трамп, поэтому Москва предпочтет подождать.

Оба лидера находятся в Аргентине на двухдневном саммите. На G20 в Буэнос-Айрес приехали лидеры крупнейших экономик мира.