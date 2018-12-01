Песков сообщил о краткой беседе Трампа и Путина на G20 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп все-таки кратко пообщались в Аргентине на саммите G20.
«Контакт был», — сказал Песков журналистам в кулуарах саммита, сообщает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что находит нынешнее время не подходящим для встречи с Путиным, подчеркнув, что она обязательно произойдет «в надлежащее время». Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия инициировать контакт с главой США, заявил, что согласованную встречу принял решение отложить Трамп, поэтому Москва предпочтет подождать.
Оба лидера находятся в Аргентине на двухдневном саммите. На G20 в Буэнос-Айрес приехали лидеры крупнейших экономик мира.