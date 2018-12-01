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Песков раскрыл подробности переговоров Путина о Керченском инциденте 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Президент России Владимир Путин во время встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Керченском проливе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Также президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту, пограничному инциденту», — цитирует ТАСС рассказ Пескова о субботней встрече с Меркель.
Он уточнил, что подробные разъяснения Путин также сделал на состоявшейся накануне встрече с Макроном.
Путин и Трамп все-таки поздоровались
Песков сообщил, что на обеих встречах затрагивалась тем освобождения украинских моряков с задержанных кораблей, передает РИА «Новости».
«Они интересовались, что для этого необходимо и какие перспективы», — пояснил Песков.
В ответ Путин объяснил, что в этом случае речь идет о решении суда, проводятся следственные действия, а на это необходимо время. Кроме того, Меркель сообщила, что хочет способствовать разрешению ситуации в Керченском проливе.
По словам Пескова, посредничество в этой ситуации вряд ли возможно.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.
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Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Политика , Видео , Германия , Франция
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