Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с российским президентом Владимиром Путиным интересовались перспективами освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение границы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (Меркель и Макрон) интересовались, что для этого необходимо и какие перспективы", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, интересовались ли лидеры Франции и Германии вопросом освобождения задержанных украинских военнослужащих.