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Песков разъяснил инцидент в Черном море на саммите G20, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с российским президентом Владимиром Путиным интересовались перспективами освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение границы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (Меркель и Макрон) интересовались, что для этого необходимо и какие перспективы", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, интересовались ли лидеры Франции и Германии вопросом освобождения задержанных украинских военнослужащих.
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Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Путин , Политика , В мире , Германия , Франция
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