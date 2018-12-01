Путин поблагодарил Эрдогана за решение проблемных вопросов

"Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению", — обратился Путин к турецкому коллеге.

Президент РФ напомнил, что во время визита в Стамбул он принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". "Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", — заявил Путин.

"Это в интересах наших национальных экономик, в интересах энергетической безопасности всей Европы", — убежден он.

При этом Путин отметил, что у России и Турции есть много других областей для сотрудничества.