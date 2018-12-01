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Путин поблагодарил Эрдогана за решение проблемных вопросов 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за решение проблемных вопросов, которые пока не удавалось снять.
"Я благодарю вас за то, что после нашей недавней встречи в Стамбуле мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению", — обратился Путин к турецкому коллеге.
Президент РФ напомнил, что во время визита в Стамбул он принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". "Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", — заявил Путин.
"Это в интересах наших национальных экономик, в интересах энергетической безопасности всей Европы", — убежден он.
При этом Путин отметил, что у России и Турции есть много других областей для сотрудничества.
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Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Политика , Стамбул , Турция
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