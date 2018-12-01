Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
"Я хотел бы отметить недавно состоявшийся саммит по Идлибу, который состоялся в Стамбуле, в котором приняли участие четыре заинтересованные страны (Россия, Турция, Франция, ФРГ). И на котором мы обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы", — сказал президент Турции.
"Думаю, что будет правильным провести еще один саммит", — отметил Эрдоган. Он также предложил обсудить его возможный формат.
Лидеры 20 крупнейших экономик мира приехали на двухдневный саммит в Буэнос-Айресе, это последнее в текущем году международное мероприятие столь высокого уровня.