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В России ответили на заявление Меркель о «мешающем» судам Крымском мосте 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 45 минут назад
Фарватер под Крымским мостом не мешает проходу всех типов судов, которые исторически пользуются портами Азово-Черноморского бассейна; интенсивность судоходства, напротив, возросла, сообщил инфоцентр «Крымский мост» в ответ на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива», — передает РИА «Новости» заявление инфоцентра.
Подчеркивается, что геометрические габариты участка акватории, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины остаются неизменными вне зависимости от строительства и эксплуатации моста.
Интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал за 10 месяцев 2018 года выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении.
Как сообщила ранее газета Welt, Меркель заявила, что из-за строительства Крымского моста якобы ухудшились условия судоходства через Керченский пролив.
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РИА Новости , Политика , Видео , Германия
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