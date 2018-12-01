Эксперт оценил призыв депутата Рады не пускать на Украину женщин из России

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT предложение первого замглавы фракции «Народный фронт» в Верховной раде Андрея Тетерука запретить въезд на Украину российским женщинам.

По словам эксперта, подобные предложения отражают «русофобию, которая развивается уже вплоть до шизофренического состояния».

«Это можно охарактеризовать как шизофрению, развивающуюся на фоне предвыборной кампании Петра Порошенко и тех провокаций, которые он в её рамках организовывает. Предложения, наверное, будут сыпаться и дальше. Вероятно, скоро запретят уже въезд детям и пожилым людям, потому что они, по такой логике, тоже могут в качестве шпионов или камикадзе выступать», — сказал он.

Безпалько также добавил, что от подобных запретов могут пострадать обе стороны, но «украинская в большей степени».

«Для Украины это разрыв связей, который уже привёл к большим потерям. И разрыв в связях между людьми будет отражаться на её состоянии ещё больше. Россияне, которые навещают своих родственников на Украине, привозят им деньги, материальные ресурсы, с помощью которых те живут. Поэтому думаю, что Украина больше пострадает в данной ситуации, чем Россия», — заключил эксперт.

Ранее в Раде предложили не пускать на Украину женщин из России.