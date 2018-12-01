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В Кремле прокомментировали отказ Трампа от встречи с Путиным 

Рамблер 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ от встречи с Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа. Песков заявил, что Россия — терпеливая страна, сообщает РИА Новости.
«Дело в том, что согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы, наверное, достаточно терпеливая страна, и мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Трамп заявил, что находит нынешнее время не подходящим для встречи с Путиным, подчеркнув, что она обязательно произойдет «в надлежащее время».
Оба лидера находятся в Аргентине на двухдневном саммите. На G20 в Буэнос-Айрес приехали лидеры крупнейших экономик мира.
Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Политика , Видео , США
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