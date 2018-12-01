В Кремле прокомментировали отказ Трампа от встречи с Путиным

«Дело в том, что согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы, наверное, достаточно терпеливая страна, и мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Трамп заявил, что находит нынешнее время не подходящим для встречи с Путиным, подчеркнув, что она обязательно произойдет «в надлежащее время».

Оба лидера находятся в Аргентине на двухдневном саммите. На G20 в Буэнос-Айрес приехали лидеры крупнейших экономик мира.