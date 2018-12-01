Россия решила подождать США

«Мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют», — сказал он.

Песков также добавил, что отсутствие диалога между странами увеличивает напряженность по «острым вопросам», в обсуждении которых заинтересован весь мир.

Предполагалось, что президенты России и США проведут переговоры в ходе саммита G20, однако Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.