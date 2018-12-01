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Россия решила подождать США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва подождет, когда Вашингтон будет готов для переговоров. Его слова передает ТАСС.
По словам Пескова, отложить намеченную ранее встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа решил американский лидер.
«Мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют», — сказал он.
Песков также добавил, что отсутствие диалога между странами увеличивает напряженность по «острым вопросам», в обсуждении которых заинтересован весь мир.
Предполагалось, что президенты России и США проведут переговоры в ходе саммита G20, однако Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.
25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины. Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии.
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Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФСБ , Сенат США , ИТАР-ТАСС , Политика , Москва , США
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