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Россия ждет, когда созреют условия для изменения решения Трампа о контактах 

РИА Новости 38 минут назад
Россия — терпеливая страна, и ждет, когда созреют необходимые условия для изменения решения президента США Дональда Трампа о контактах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы, наверное, достаточно терпеливая страна, и мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия инициировать контакт с главой США.
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Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Политика , Видео , США
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