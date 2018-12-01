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Путин кратко побеседовал с Меркель на G20 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Аргентине, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Меркель кратко поговорили на церемонии фотографирования перед началом спектакля в театре Колон, где должно состояться представление для лидеров "большой двадцатки".
Немецкий лидер прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за поломки своего самолета и успела в пятницу приехать только к торжественному вечеру в театре "Колон".
Президент России принимает участие в саммите G20 в Аргентине. Он уже успел встретиться на полях саммита G20 с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также провел трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, Путин выступил на встрече глав государств — участников БРИКС и кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Саммит G20 в Буэнос-Айресе
Саммит "Большой двадцатки" стартовал в пятницу в Буэнос-Айресе с рабочего заседания глав государств. Открыл его президент Аргентины Маурисио Макри.
G20 — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.
Среди тем, которые обсудят лидеры крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.
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Комментарии4
Нарендра Моди , Ангела Меркель , Цзиньпин Си , Владимир Путин , БРИКС , РИА Новости , Политика , Аргентина , Буэнос-Айрес , Германия
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