Путин кратко побеседовал с Меркель на G20

Путин и Меркель кратко поговорили на церемонии фотографирования перед началом спектакля в театре Колон, где должно состояться представление для лидеров "большой двадцатки".

Немецкий лидер прибыла в Буэнос-Айрес с большим опозданием из-за поломки своего самолета и успела в пятницу приехать только к торжественному вечеру в театре "Колон".

Путин и Меркель пообщались в театре «Колон» в Буэнос-Айресе pic.twitter.com/7e8n5YOiJB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 ноября 2018 г.

Президент России принимает участие в саммите G20 в Аргентине. Он уже успел встретиться на полях саммита G20 с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также провел трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди . Кроме того, Путин выступил на встрече глав государств — участников БРИКС и кратко пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Саммит G20 в Буэнос-Айресе

Саммит "Большой двадцатки" стартовал в пятницу в Буэнос-Айресе с рабочего заседания глав государств. Открыл его президент Аргентины Маурисио Макри.

G20 — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.

Среди тем, которые обсудят лидеры крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.