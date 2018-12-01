Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин предложил выработать подходы к реформе ВТО на G20 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Фото: EPA
G20 должна выработать подходы к реформе Всемирной торговой организации (ВТО). О такой инициативе президента РФ Владимира Путина сообщила его представитель в "двадцатке" Светлана Лукаш.
Ранее "двадцатка" провела закрытые для прессы заседания, где, в частности, представил предложения и президент РФ. Он выступил на втором рабочем заседании, которое было посвящено рискам мировой экономики.
Как рассказала Лукаш, Путин предложил на G20 начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда "двадцатка" встретится в следующий раз в Японии, можно будет выступить с совместными предложениями в этой сфере. Президент РФ, по ее словам, отметил роль ВТО, которая должна оставаться центральной площадкой в регулировании торговых споров.
Реформировать организацию надо, так как она не вполне эффективна в регулировании новых сфер — таких как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции, пояснила шерпа.
Ранее Путин высказался на тему обновления ВТО, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20. Он заявил о необходимости стабилизировать организацию ради ее дальнейшего развития. По его словам, важно, чтобы урегулирование торговых споров проводилось исключительно путем диалога.
Российская Газета: последние новости
Песков рассказал о формате встречи Трампа и Путина в Буэнос-Айресе Путин и Трамп поприветствовали друг друга, но не пообщались Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом
Комментарии2
Светлана Лукаш , Владимир Путин , ВТО , БРИКС , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин нашел замену Трампу на G20286
Путин и Трамп все-таки поздоровались1037
В Удмуртии семья из трех человек спрыгнула с крыши612
Путина поприветствовали выкриками в отеле на G2048
Мэй «отравляет атмосферу» G2051
Видео
01:46
Меркель прилетела в Аргентину обычным рейсом
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу на G20
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
06:32
Пил за рулем? Тальков отказался от медосвидетельствования
Происшествия Статьи
01:46
Меркель хотели убить?
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение