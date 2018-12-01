Путин предложил выработать подходы к реформе ВТО на G20

Ранее "двадцатка" провела закрытые для прессы заседания, где, в частности, представил предложения и президент РФ. Он выступил на втором рабочем заседании, которое было посвящено рискам мировой экономики.

Как рассказала Лукаш, Путин предложил на G20 начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда "двадцатка" встретится в следующий раз в Японии, можно будет выступить с совместными предложениями в этой сфере. Президент РФ, по ее словам, отметил роль ВТО, которая должна оставаться центральной площадкой в регулировании торговых споров.

Реформировать организацию надо, так как она не вполне эффективна в регулировании новых сфер — таких как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции, пояснила шерпа.